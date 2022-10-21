SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya "Lafarge" tepkisi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Yalan, çarpıtılmış ve sahte haberlerle bugün milyonlarca insan büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

Dijital terör sadece demokraiye, toplumsal barışa değil, onlarla birlikte milli güvenliği de açık tehdit oluşturmaktadır.

Türkiye olarak bu gerçekle pek çok alanda karşılaşıyoruz. Dünyada yalan üretilmiş haberlere maruz kalan ülkelerin başında Türkiye geliyor.

FETÖ'den bölücü terör örgütüne kadar çok geniş bir yelpazede karşıt odakların hedefindeyiz.

Dün bize iftira atanların aynı dönemde DAEŞ'le iş tuttuğu bugün delilleriyle mahkeme kararlarıyla ortaya konuluyor.

DAEŞ'e karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz.

Lafarge'ın terör örgütlerine nasıl destek verdiğini anlattığımda Fransızlar anlamıyordu.

Lafarge denilen Fransız çimento şirketi teröre destek veren en önemli kurumlardan biri olarak her şeyiyle açığa çıktı.

Yalan haber ve terör örgütlerine verilen destek madalyonun bir yüzünü olurtururken diğer yüzünde islam karşıtlığı var.

Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar pek çok yerde artış gösterdi.

Fİlisten'den Keşmir'e Kıbrıs'tan Batı Trakya'yakadar her cephede işbirliğimizi artımadanislam dünyasına saldırıların üstesinden gelemeyiz.

Filistin davasını daha güçlü bir şekilde savunmamız şart. Siyasi çözüm çabalarına daha etkin destek vermeliyiz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...