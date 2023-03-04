SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme: Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 6'lı masa açıklaması geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla ilgili gelişmeyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim şimdi dökülen taşları toplama gibi derdimiz yok. Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz Dolmabahçe'de bilim adamlarıyla toplantı halindeydik. Dışarıda kalan vatandaşları tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak yol haritamıza devam ediyoruz."

