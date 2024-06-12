SON DAKİKA HABERİ | Devlet Bahçeli: Geniş tabanlı ittifak temennimiz

Son dakika haberi! Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin ardından gündemdeki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında kutuplaşmanın ve kavganın sonu ve sonucu olmadığına vurgu yapan Bahçeli, “Sıcak gündemin üst sıralarına yerleşen temas ve görüşme trafiğinin Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan karalama kampanyasına dönüştüğü de her türlü izahtan varestedir.” ifadelerini kullandı.

"MHP, MEZKUR DAVANIN DURUŞMASINDA HAZIR BULUNACAK"



Gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini vurgulayan MHP lideri, “İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de Milliyetçi-Ülkücü Hareket’e yönelik itibar suikastının yaygınlaşması, bu suikasta refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür.” dedi.



Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davanın 1 Temmuz’da başlayacağını hatırlatan MHP lideri, “MHP mezkur davanın duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır. Yurt içi ve yurt dışı menşeli çıkar odaklarının, yıkım ortaklarının, siyasi istikrar muhalifi çevrelerin, bilhassa da Cumhur İttifakı muarızlarının partimizi töhmet altında bırakmak, bir yol ayrımının inşasını sağlamak maksadıyla kesintisiz faaliyet içinde oldukları meydandadır.” ifadelerini kullandı.

"GENİŞ TABANLI İTTİFAK MHP'NİN SAMİMİ DİLEĞİ"



Bahçeli, AK Parti ile CHP arasında ittifakın MHP’nin samimi dileği olduğunu söyledi. MHP lideri, “AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir.” ifadelerini kullandı.



“CUMHUR İTTİFAKI’NDAN TAVİZ YOK”



“Buna rağmen Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir.” diyen MHP lideri, “Cumhur İttifakı’ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.



“CUMHURBAŞKANIMIZIN TEMASLARINI SAYGIYLA KARŞILIYORUZ”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde gerçekleştirdiği görüşmeler üzerinden ortaya atılan iddialara da yanıt veren Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz.” dedi.