SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Fidan'dan YPG/PKK uyarısı: Tüm enerji tesisleri meşru hedeftir
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin Suriye'den geldiklerinin kesinleştiğini söyledi. Bakan Fidan, Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait bütün altyapı ve üstyapı tesislerinin yanısıra enerji noktalarının da meşru hedef haline geldiğini ifade etti. Fidan, "Üçüncü tarafların bu tesislerden uzak durmasını tavsiye ediyorum" uyarısında bulundu.
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