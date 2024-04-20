SON DAKİKA HABERİ: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek.” denildi.

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