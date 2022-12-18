SON DAKİKA HABERİ: Hatay Kırıkhan'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi! Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13'te meydana gelen depremin derinliği 11,67 kilometre olarak belirlendi.



Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını bildirdi.



Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesinde saat 21.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan alan taraması sonucunda an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor."



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmedi" açıklamasında bulundu.