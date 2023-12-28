SON DAKİKA HABERİ | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: FETÖ ile irtibatlı 445 emniyet mensubu açığa alındı

SON DAKİKA HABERİ: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, dijital materyaller üzerinde geriye dönük inceleme yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, inceleme kapsamında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: FETÖ ile irtibatlı 445 emniyet mensubu açığa alındı
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Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın geriye dönük yaptığı incelemelerde, 445 aktif emniyet mensubunun ile irtibat ve iltisaklı olduğu belirlendi.

Açıklama, İçişleri Bakanı ’dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 445 emniyet mensubunun açığa alındığını, haklarında ise idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya, “Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

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