SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV'nin sorularını yanıtladı

Son dakika haberi! 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine 2 gün kala İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'nin sorularını yanıtlıyor...

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Cumhur İttifakı seçmeninin motivasyonu yüksek. Karşı tarafın motivasyonu ilk tura göre biraz daha düşük. Ama ben sandığa geleceklerini düşünüyorum. Avrupa'daki seçimler bunu ortaya koydu.



Bizim milliyetçilik anlayışımız tam bağımzslık üzerine. Yabancı düşmanlığı üzerine değil. Kılıçdaroğlu milliyetçiliğin tarifini yanlış yapıyor. Avrupa'da yabancı düşmanlığından etkilenen bir milliyetçilik anlayışını ortaya koyuyor. Bizim milliyetçiliğimiz böyle değil. Eğer biz milliyetçiliği tarif edersek, İHA, SİHA yapan, Çanakkale köprüsünü yapan, Yavuz Sultan Selim köprüsünü yapan milliyetçiliği tarif ederiz. Ülkemizin kalkınmasını, 81 ildeki üniversitedeki çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlara daha iyi yetişebilmesini ortaya koyan bir milliyetçiliği ortaya koymamız gerekir.

TÜRKİYE'DE KAÇ SIĞINMACI VAR?



Türkiye'de 3 milyon 750 bin Suriyeli sığınmacı vardı, 550 bini geri döndü.





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