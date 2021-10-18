SON DAKİKA HABERİ... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Taksiciler için 12 kural
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerinin uyması gereken kuralların yazılı olduğu görsel hazırladı. 12 uyarının yazılı olduğu görseller taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerlere asılacak.
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NTV Haber 18.10.2021 - 17:46| Son Güncelleme : 18.10.2021 - 17:50
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