SON DAKİKA HABERİ... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Taksiciler için 12 kural

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerinin uyması gereken kuralların yazılı olduğu görsel hazırladı. 12 uyarının yazılı olduğu görseller taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerlere asılacak.

Haberler - NTV Haber 18.10.2021 - 17:46 | Son Güncelleme : 18.10.2021 - 17:50

SON DAKİKA HABERİ... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Taksiciler için 12 kural

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