SON DAKİKA HABERİ: İletişim Başkanı Altun: Minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır
SON DAKİKA HABERİ: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır. Bu olay basit bir provokasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır" açıklamasında bulundu.
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21.05.2020 - 23:37| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 23:42
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