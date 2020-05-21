SON DAKİKA HABERİ: İletişim Başkanı Altun: Minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır

SON DAKİKA HABERİ: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır. Bu olay basit bir provokasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır" açıklamasında bulundu.

21.05.2020 - 23:37 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 23:42

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