SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durma noktasında
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin, 4 araca çarptı.Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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03.03.2021 - 14:49| Son Güncelleme : 03.03.2021 - 14:51
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