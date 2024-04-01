SON DAKİKA HABERİ | İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beklenen açıklamasını yaptı.



Akşener, 31 Mart seçim sonuçlarının tüm partilere mesajlar verdiğini anlattı. Milletin seçimden yorulduğunu ve iktidara ekonomi üzerinden mesaj gönderdiğini söyleyen Akşener, “Rahmetli Demirel’in sözlerini hatırlatıp ‘Tencere her iktidarı sallar’ demiştik. Kendisi umarım artık çağrılarımızın arkasında milletimizin sesi olduğunu anlamıştır.” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’DEN OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI



Siyasi partilerin sandıktan çıkan mesajı duymak zorunda olduğunu söyleyen İYİ Parti lideri Akşener, bu doğrultuda parti olarak gerekli adımları atacaklarını anlattı.



Akşener, “Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.” diye konuştu.

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

"Demokrasilerde her konu tartışılabilir, tek bir konu tartışılamaz. O da seçmenin oyudur. Çünkü demokrasinin en temel ölçütü milletin hür iradesini yansıtma şartlarına sahip olabilmesidir. Bu seçimlerde de milletimiz 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti’ye emanet etti.

"MİLLETİMİZİN YORULDUĞUNU GÖRDÜK"

Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte, milletimizin iki yumruk arasında sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu görmüş olduk. 2023 yılındaki seçime göre milletimizin sandığa katılımdaki düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez. Milletimiz alışılmış kutuplaştırmalara, suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi.

"SEÇMEN MESAJINI İKTİDARA VERDİ"

Milletimiz yıllardır ekonomide yaşadığımız çöküşü engellemeyen basiretsizliğe yeter dedi. Yıllardır hak yiyen, hukuku çiğneyen adaletsizliğe artık yeter dedi. Milletimiz sayın Erdoğan’a ‘artık zorundasın’ dedi. Biz kendisini defalarca uyardık. Rahmetli Demirel’in sözlerini hatırlatıp ‘tencere her iktidarı sallar’ demiştik. Kendisi umarım artık çağrılarımızın arkasında milletimizin sesi olduğunu anlamıştır. Umarım artık tüm Türkiye’nin cumhurbaşkanı olması gerektiğini görmüştür.

"OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGREYİ TOPLAYACAĞIZ"

Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız."