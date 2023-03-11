Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi

Şu an itibarıyla 11 ilde 414 bin 323 çadır kurulmuş durumda. 13 bin civarında mobil duş ve tuvalet ihtiyaç alanlarına gönderildi.



273 bin depremzedemiz, deprem dışındaki yerlerde misafir ediliyor. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor, bir taraftan çadır ve konteyner kent kurulumu devam ediyor.



Ramazan ayında gıda konusundaki, iftar ve sahur hem de oruç tutamayanlar için de normal öğünler devam edecek. Desteklerin devam etmesi çok önemli. Hijyen malzemesi konusundaki ihtiyaçlarımız da çok önemli.



Bölgede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, bölgede çalışanlara ise Allah'tan kolaylık diliyorum."

Sezer'in ardından söz alan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ise şu açıklamaları yaptı:



"16 bin civarında artçı sarsıntının meydana geldiğini görüyoruz. Son 10 günde artçıların sayısında bir miktar düşme olmakla birlikte, hissedilebilecek düzeyde devam ediyor. Artçı sarsıntılar 500'ün altına düştü. Beş altı dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz.Özellikle hasarlı binalardan uzak durulması büyük önem taşıyor.



İKİNCİ AFETLER İÇİN UYARI

Kayseri, İncesu civarında depremlerin meydana geldiğini biliyoruz. Bunlar çok olağan. Anadolu'daki aktif fay hatlarını dikkate aldığımızda bu depremlerin olması her zaman beklenebilecek bir şey.



Bu depremi yaşayan vatandaşlarımız büyük bir travma yaşıyor. Bu depremler öncesinde ülkemizin değişik yörelerinde bulunan fay üzerindeki risk neyse bu depremler sonrasında da bu devam ediyor.



Bu tür büyük depremlerden sonra bizim ikinci afet diye adlandırdığımız bir takım kütle hareketleri meydana gelebiliyor."