SON DAKİKA HABERİ: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar NTV'nin sorularını yanıtladı

Son dakika haberi! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, NTV canlı yayınında Mete Çubukçu'nun soruları yanıtladı.

KKTC'YE GÖZLEMCİ STATÜSÜ

"Türk Devletleri Teşkilatı'ndan KKTC'ye gözlemci statüsü verilmesi kararıyla çok önemli bir adım atılmış oldu. Türk dünyasının kalbi bizimle, bunu hissettik. KKTC bu karar sonrası çok daha önemli bir yer haline geldi.

ADA'DA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ



Eşitlik temelinde bir çözüm istiyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi iki devletli çözümden yanayız. Kıbrıs hem Yunanistan hem de Türkiye açısından bir denge oluşturuyor. Bu nedenle eşit şartlarda iki devletli çözümden yanayız. Biz görüşmeden kaçmıyoruz. Rumlarla eşit bir çözüme her zaman açığız.

ERDOĞAN'IN YUNANİSTAN ZİYARETİ



Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki normalleşmeye olumlu bakıyoruz. İlişkileirin iyi gitmesi bizi de memnun ediyor.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ FAALİYETLERİ

Petrol ve doğalgaz zenginlikleri bakımından Kıbrıs bir anahtar. Biz uzlaşmadan yanayız. Sondaj ve bu faaliyetler eşit şartlarda yapılmalı. Batı'ya doğalgaz KKTC üzerinden çok daha kolay taşınır.

KKTC'DE YABANCIYA KONUT SATIŞI

Güney Kıbrıs'ta yaşayan ve oradan mülk alanlar Avrupa Birliği'nde olmasına rağmen, yavaş yavaş KKTC'ye yatırım yapmaya başladı. Ukrayna savaşından kaçanların bir kısmı KKTC'ye geldi. İlgi artıyor, güvenlik soruşturması sonrası izin veriliyor.



KKTC tarımda çok başarılı. Tarımsal araziler korunmalı. Buna önem veriyoruz. Tarımsal arazilerin korunması için devlet burada üstüne düşeni yapıyor. ancak yasalar her yerde olduğu gibi istismar edilebiliyor. Bununla ilgili daha sıkı tedbirler de alıyoruz."

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