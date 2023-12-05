SON DAKİKA HABERİ: Kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 27 bin personel katıldı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik ülke genelinde düzenlenen Mengene-2 operasyonunda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya ayrıca, 124 kişi hakkında adli ve 163 kişi hakkında da idari işlem yapıldığını bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 27 bin personel katıldı
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kumar operasyonları hakkında bilgi verdi. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, Mengene-2 operasyonuna 8 bin 771 ekip ve 27 bin 328 personelin katıldığını belirtti. 

Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; 8.771 ekip, 27.328 personelin katılımıyla düzenlenen “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik yapılan Mengene-2 Operasyonunda; 

-Yasadışı Bahis uygulamasında;
4 yasa dışı bahis oynatılan işyerinde,
-25 yasa dışı Bahis Oynatan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
-59 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak 232.767 TL para cezası uygulandı.

12.683 işyeri ile deniz araçları ve 262 dernekte yapılan Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulamasında; 18 şahıs gözaltına alındı, 99 şahıs hakkında adli işlem, 104 şahıs hakkında idari işlem yapılarak 1.114.093 TL para cezası uygulandı, 95 umuma açık işyerine idari işlem yapıldı, 8 işyeri kapatıldı." ifadelerini kullandı. 

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