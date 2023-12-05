SON DAKİKA HABERİ: Kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 27 bin personel katıldı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kumar operasyonları hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, Mengene-2 operasyonuna 8 bin 771 ekip ve 27 bin 328 personelin katıldığını belirtti.

Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; 8.771 ekip, 27.328 personelin katılımıyla düzenlenen “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik yapılan Mengene-2 Operasyonunda;



-Yasadışı Bahis uygulamasında;

4 yasa dışı bahis oynatılan işyerinde,

-25 yasa dışı Bahis Oynatan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

-59 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak 232.767 TL para cezası uygulandı.

12.683 işyeri ile deniz araçları ve 262 dernekte yapılan Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulamasında; 18 şahıs gözaltına alındı, 99 şahıs hakkında adli işlem, 104 şahıs hakkında idari işlem yapılarak 1.114.093 TL para cezası uygulandı, 95 umuma açık işyerine idari işlem yapıldı, 8 işyeri kapatıldı." ifadelerini kullandı.