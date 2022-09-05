SON DAKİKA HABERİ: Levent Göktaş için iade talebi hazırlandı

SON DAKİKA HABERİ: Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan’a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.

Haberler - DHA 05.09.2022 - 18:07

SON DAKİKA HABERİ: Levent Göktaş için iade talebi hazırlandı
ARŞİV

İlişkili Haberler

SON DAKİKA HABERİ: Necip Hablemitoğlu suikastı | Emekli Albay Levent Göktaş yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Necip Hablemitoğlu suikastı | Emekli Albay Levent Göktaş yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, 2 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın 'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için talepname hazırlandı. İade talepnamesi Bulgaristan yetkililerine iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'nca Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...