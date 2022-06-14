SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" açıklamasında bulundu.

Haberler 14.06.2022 - 23:26 | Son Güncelleme : 14.06.2022 - 23:49

SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

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