SON DAKİKA HABERİ.... Ömer Çelik: Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz

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AK Parti sözücüsü Ömer Çelik, Ankara'nın Mamak ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin Alevi öğrencileri hedef aldığı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu iddianın Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip ediğini belirten Çelik, "Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır" dedi.

Çelik'in paylaşımında yer verdiği ifadeler şöyle:

AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.



Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.

"KARDEŞLİĞİMİZ HER ŞEYİN ESASIDIR"



Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz herşeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.



Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: "Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir."