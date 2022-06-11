SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'in şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

Haberler 11.06.2022 - 20:38 | Son Güncelleme : 11.06.2022 - 20:41

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

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