SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'in şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.
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Haberler 11.06.2022 - 20:38| Son Güncelleme : 11.06.2022 - 20:41
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