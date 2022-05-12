SON DAKİKA HABERİ: Sınır karakoluna havan saldırısı

SON DAKİKA HABERİ: MSB, Gaziantep Karkamış'ta hudut karakoluna terör saldırısında 4 asker ve bir sivilin yaralandığını bildirdi.

Haberler 12.05.2022 - 19:10

SON DAKİKA HABERİ: Sınır karakoluna havan saldırısı

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep Karkamış'ta sınır karakoluna havan saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevkedilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."

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