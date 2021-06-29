SON DAKİKA HABERİ: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek

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Kademeli normalleşme sonrası yeni dönemin başlamasına 2 gün kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Koca yeni dönemde, spor müsabakalarının seyirci sayıları belirlenerek seyircili oynanabileceğini duyurdu.

"DELTA VARYANTI VAKA SAYISI 224'E YÜKSELDİ"

Türkiye'deki delta varyantı vaka sayısında da artış görülüyor. Bakan Koca, İstanbul ağırlıklı 26 ilde görülen varyant kaynaklı vaka sayısının 224'e çıktığını belirterek, ''16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da'' dedi.

Geçen hafta çarşamba günü yurt genelinde görülen delta varyantı sayısı 134 olarak açıklanmıştı.

DELTA PLUS GÖRÜLDÜ MÜ?

Koca, ülke genelinde şimdiye kadar Delta Plus varyantının görülmediğini söyledi.

MÜZİK YASAĞI KALKACAK MI?

Bakan Koca, gece 24.00'ten sonra müzik yasağı getiren düzenlemeye ilişkin de ''Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak" açıklaması yaptı.



BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Yarın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının gerçekleşeceğini duyuran Bakan Koca, rapel-hatırlatma dozu ve BioNTech'te ikinci doz bekleme süresinin toplantının ana gündem maddesi olacağı açıklandı.