SON DAKİKA HABERİ: Suriye sınırında 11 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: SON DAKİKA HABERİ: Kilis'te Suriye tarafından atılan 6 roket düştü Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

PKK/YPG'li teröristler Tel Rıfat'tan Suriye sınırında bulunan Öncüpınar Hudut Karakolu'na yönelik çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi.

Herhangi bir yaralanmaya neden olmayan saldırıya anında karşılık verildi. Meşru müdafaa kapsamında terör hedefleri ateş destek vasıtaları tarafından güçlü bir şekilde vuruldu. Operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız." denildi.