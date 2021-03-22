SON DAKİKA HABERİ: TBMM Başkanı Şentop: Bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var, doğru bir tablo değil

SON DAKİKA HABERİ: TBMM Başkanı Şentop, "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. Türkiye açısından doğru bir tablo değil" dedi.

ntv.com.tr 22.03.2021 - 21:51 | Son Güncelleme : 22.03.2021 - 21:57

SON DAKİKA HABERİ: TBMM Başkanı Şentop: Bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var, doğru bir tablo değil

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Son dakika haberi! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları özetle şöyle; 

"TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil."

Ömer Faruk Gergerlioğlu durumunda, Enis Berberoğlu konusu emsal gösteriliyor. Doğru bir kıyas değil.

GERGERLİOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINMASI

TBMM İçtüzüğünün 170. maddesi, 'Meclis binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde, savcılığın doğrudan soruşturma yapacağı bir suçsa, savcılığın talimatı yerine getirilir' diyor. Savcılıktan gelen talimatı, orada görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir.

(Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası) Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini, FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KARARI

Kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesi'nin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru değil."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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