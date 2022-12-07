SON DAKİKA HABERİ: Yenilik Partisi  lideri Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı

Son dakika haberi!

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, Yenilik Partisi'nin Ankara'daki genel merkezinde meydana geldi.

Öztürk, kendisiyle görüşmek için makam odasına gelen kişi tarafından bıçaklandı.

Sağ bacağından iki bıçak darbesi alan Öztürk hastaneye kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.



Fotoğraf: DHA

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

Öztürk Yılmaz, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görevlerde bulundu.

Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği’nde müsteşar olarak çalıştı.



DAEŞ TARAFINDAN KAÇIRILDI

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak görev yaparken 11 Haziran 2014 yılında DAEŞ tarafından Musul Başkosolosluğu'na yapılan baskın sonucu kaçırıldı. 101 gün alıkonulan Öztürk, 20 Eylül 2014 tarihinde serbest bırakıldı. Ardından kararname ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak yeni görevine başladı.



CHP'DEN MİLLETVEKİLİ OLDU

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimlerde CHP'den Ardahan milletvekili seçildi. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı ancak adaylığı gerçekleşmedi. Öte yandan 24 Haziran 2018 yılında yapılan seçimlerde tekrar Ardahan'dan milletvekili seçildi.



İHRAÇ SONRASI YENİ PARTİ

Türkçe ezan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemlerinden dolayı Öztürk kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.



Kasım 2018 tarihinden CHP'den ihraç edilmesinin ardından 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu. 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.

