Zelenski'den Polonya'ya teşekkür: 2,8 milyon Ukraynalı kendini evinde hissediyor

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Polonya Meclisi'ne seslendi.

Zelenski'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Gerçekleri bilenlerin sessizliğinin sizi ne kadar üzdüğünü biliyorum. Harika bir ittifak kurduğumuzu düşünüyorum.

Resmi değil belki ama kalplerimizden gelen adımlarla oluşmuş bir ittifak. Bize dostlarınız olarak evlerinizi, vatanınızı açmanız her şeyi gösteriyor.

2,8 milyon Ukraynalı kendilerini evlerinde hissediyor sizin sayenizde. Bu yüzden size dostlarım demek istiyorum. Birlik olduğumuzu bir olduğumuzu hissediyorum.

Birlikte özgürlük için savaşacağız ve özgürlük yaratacağız. Yardımınızdan ve desteğinizden dolayı minnettarım. Son derece önemli bir başarıya imza atacağımızı düşünüyorum eğer bu savaşı kazanırsak. Sizinle zaferimizi paylaşacağız. Bu sadece bizim değil sizin bağımsızlığınız için de önemli ve tarihi bir savaş."