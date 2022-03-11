ABD ve AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: Rusya'nın ekonomisini yıktık

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ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı.

Biden, "Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. Putin'i hesap vermesi için köşeye sıkıştıracağız. Putin'in IMF ve Merkez Bankası'ndan borç almasını engelleyeceğiz" dedi.

Bununla birlikte Biden, Rusya'yı ticaretten kayırılan ülke statüsünden çıkarcaklarını belirterek, "Bunlar atacağımız son adımlar değil. Rus ekonomisine darbe indireceğiz.Rusya'dan alkol, elmas ve deniz mahsulleri ithalatını durduyoruz" diye konuştu.

ABD, daha önce Rusya'dan doğalgaz ve enerji ithalatını durdurmuştu.

"MOSKOVA BORSASI AÇILINCA BATACAK"



Biden sözlerine şu şekilde devam etti:



"Putin'i daha sert vuracağız. Moskova borsası iki haftadır açılmıyor. Bir dolar 200 ruble oldu. Çünkü açılınca batacağını biliyorlar. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Rusya'yı bir çöp haline getirdi. Rusya ekonomisini yıktık.



Diğer taraftan, Biden ABD'nin Ukrayna'da savaşmayacağını vuruglayarak, Rusya ve NATO arasındaki bir çatışmanın 3. Dünya Savaşı'nı başlatabileceğini söyledi.



Ancak, ABD'nin Ukrayna halkına yardımcı olacağını sözlerine ekledi:



"Ukrayna halkını destekliyoruz. Yaptırımlar Rus ekonomisini çökertiyor. İnsani yardım son iki haftada 107 milyon dolara yükseldi. Dün akşam bu konuda iki aşamalı harcama onaylandı. Rus işgaline karşı Ukrayna kendini savunacak silahlara sahip olmalı. Biz ne yardım gerekiyorsa yapacağız."

AB'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı en çok gözetilen ülke statüsünden çıkarmaya, uluslararası finans kuruluşlarındaki üyeliğini askıya almaya, ülkeye lüks mal ihracatını durdurmaya, demir-çelik sektöründen ithalatı engellemeye, enerji sektörüne yatırımları yasaklamaya ve bazı yetkililere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle AB'nin hazırladığı dördüncü yaptırım paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının devam ettiğini anımsatan von der Leyen, Ukrayna tarafının tekliflerine rağmen Rusya'nın, şimdiye kadar diplomatik bir çözüm için müzakerelere ciddi şekilde istek göstermediğini söyledi.



Von der Leyen, Rusya'nın, insani koridorlar açmadığını veya açtıktan kısa bir süre sonra söz konusu bölgeleri bombaladığını hatırlattı.



AB ve G7'deki ortakların, Kremlin'e yönelik ekonomik baskıyı artırmak için çalıştıklarına işaret eden von der Leyen, şimdiye kadar 3 yaptırım paketi uygulamaya koyduklarını anımsattı.



Von der Leyen, yaptırımların Rusya ekonomisine çok sert darbe vurduğuna işaret ederek, "Ruble değer kaybetti. Birçok önemli Rus bankası uluslararası bankacılık sisteminden koptu. Kanlı bir rejimle ilişkilendirilmek istemeyen şirketler birbiri ardına ülkeyi terk ediyor" değerlendirmesinde bulundu.



Rusya'yı daha da izole etmek ve savaşı finanse etmek için kullandığı kaynakları kurutmak için yarın dördüncü bir önlem paketi alacaklarını vurgulayan von der Leyen, "Rusya'yı pazarlarımızda en çok gözetilen ülke statüsünden mahrum bırakacağız" dedi.



Von der Leyen, bununla Rusya'nın bir Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olarak sahip olduğu önemli imkanları kaybedeceğini belirterek, Rus şirketlerin artık ayrıcalıklı muamele görmeyeceğini söyledi.



Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere önde gelen çok taraflı uluslararası finans kuruluşlarındaki üyelik haklarını askıya almak için de çalışacaklarını vurgulayan von der Leyen, "Rusya'nın bu kurumlardan finansman, kredi veya başka bir biçimde faydalanmasını önleyeceğiz" dedi.



Von der leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın seçkinlere, ailelerine ve destekçilerine de baskı yapmaya devam edeceklerini, bu kişilere yaptırım getirileceğini ifade etti.



Rus devletinin ve seçkinlerinin yaptırımlardan kaçınmak için kripto varlıkları kullanmalarını da engelleyeceklerini söyleyen von der Leyen, Putin'e yakın kişilerin kripto varlıklarla servetlerini transfer etmelerini önleyeceklerini kaydetti.



Von der Leyen, "Lüks mallarının AB ülkelerinden Rusya'ya ihracatını yasaklayacağız" diye konuştu.



Demir-çelik sektöründeki önemli malların Rusya'dan ithalatını da yasaklayacaklarına işaret eden von der Leyen, Rusya'nın enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına karşı da yasak getireceklerini ifade eti.



Von der Leyen, bu yasağın enerji arama ve üretimine yönelik tüm yatırımları, teknoloji transferlerini ve finansal hizmetleri kapsayacağını kaydetti.



ABD DAHA ÖNCE RUSYA'YA KAPSAMLI ENERJİ YAPTIRIMLARI AÇIKLAMIŞTI



Biden, geçen Salı günü Moskova'ya kapsamlı enerji yaptırımları getirildiğini açıkladı.



Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşından dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.



ABD'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirten Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek" dedi.



Biden, bu adıma ABD Kongresi ve halkından çok büyük destek olduğuna işaret ederek, "Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. ABD, Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor" diye konuştu.