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SON DAKİKA HABERİ: 81 ilde çember operasyonu: 4 bin 173 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ildeki "Çember" operasyonları kapsamında aranma kaydı bulunan 4 bin 133 kişinin yakalandığını bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: 81 ilde çember operasyonu: 4 bin 173 firari yakalandı
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aranan kişilere yönelik 81 ilde Çember operasyonları yapıldığını belirtti.

Operasyonlarda aranma kaydı bulunan 4 bin 133 kişinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şahıslardan 2'sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 26'sının 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 4 bin 145'inin ise 5 yıla kadar arandığı tespit edildi. Operasyonları yöneten Valilerimizi, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

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