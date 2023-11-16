SON DAKİKA HABERİ: Adnan Beker İYİ Parti'den istifa etti

SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti.

SON DAKİKA HABERİ: Adnan Beker İYİ Parti'den istifa etti
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! İYİ Parti’de Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem partiden istifa ettiğini açıklamasının ardından bir ayrılık haberi daha geldi.

Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beker, İYİ Parti'nin başarısı için durmadan, yorulmadan çalıştığını dile getirdi.

Beker, "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İYİ Parti’den istifa ediyorum." açıklamasında bulundu. 

İYİ Parti’de iki ayrılık | Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti

İYİ Parti’de iki ayrılık | Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti

Haberi Görüntüle

DURMUŞ VE ERDEM İSTİFASI

Geçen hafta da partinin kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz, sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yaparak, partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Durmuş’un istifasının ardından ikinci istifa haberi ise İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem’den gelmiş "Bugüne kadar bana destek olan başta İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener olmak üzere, mevkidaşlarıma, GİK üyelerimize, İl Yönetimlerimize ve İYİ Parti’nin İYİ insanlarına teşekkür ederim.” ifadelerini kullanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...