SON DAKİKA HABERİ: Adnan Beker İYİ Parti'den istifa etti

KAMUOYUNA SAYGILARIMLA



Hayatım boyunca doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edindim. Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima “önce ülkemin, önce milletimin menfaati” dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu. Bu da elbette çok çalışmakla mümkündü.



Bu vesileyle,

Ülkemizin…