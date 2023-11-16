SON DAKİKA HABERİ: Adnan Beker İYİ Parti'den istifa etti

Son dakika haberi! İYİ Parti’de Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem partiden istifa ettiğini açıklamasının ardından bir ayrılık haberi daha geldi.
Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beker, İYİ Parti'nin başarısı için durmadan, yorulmadan çalıştığını dile getirdi.
Beker, "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İYİ Parti’den istifa ediyorum." açıklamasında bulundu.
KAMUOYUNA SAYGILARIMLA— Adnan Beker (@AdnanBekerr) November 16, 2023
Hayatım boyunca doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edindim. Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima “önce ülkemin, önce milletimin menfaati” dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu. Bu da elbette çok çalışmakla mümkündü.
Bu vesileyle,
Ülkemizin…
DURMUŞ VE ERDEM İSTİFASI
Geçen hafta da partinin kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz, sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yaparak, partiden istifa ettiğini açıklamıştı.
Durmuş’un istifasının ardından ikinci istifa haberi ise İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem’den gelmiş "Bugüne kadar bana destek olan başta İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener olmak üzere, mevkidaşlarıma, GİK üyelerimize, İl Yönetimlerimize ve İYİ Parti’nin İYİ insanlarına teşekkür ederim.” ifadelerini kullanmıştı.
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