SON DAKİKA HABERİ: Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan kayıp depremzede çocuklar iddiasına açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kayıp depremzede çocuklar iddiasına yanıt verdi. “Bin 912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum.” diyen Bakan Göktaş, “Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan kayıp depremzede çocuklar iddiasına açıklama
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Son dakika haberi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Bakan Göktaş burada yaptığı konuşmada, kayıp depremzede çocuklar iddiasına yanıt verdi.

Bakan Göktaş, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yakınlarını yitiren çocuklarla ilgili olarak ilk günden itibaren kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirildiğini söyledi.

"Kayıp depremzede çocuklar" iddiasını yalanlayan Bakan Göktaş, “Bin 912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum.” dedi.

Bakan Göktaş, “Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı.” ifadesini kullandı.

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