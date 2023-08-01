SON DAKİKA HABERİ: Devlet Bahçeli'den Esenyurt'taki cinayetlere ilişkin açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik yazılı bir açıklama yaptı.



Bahçeli yazılı açıklamasında gündemdeki konulara ilişkin mesajlar da verdi.



İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, “Esenyurt’ta işlenen menfur bir cinayet üzerinden toplumsal yapıya korku aşılayan, tedirginliği artıran, güven ve huzur ortamını karartmaya çalışanlar da siyasetten ve demokrasinden umudunu kesen zillet zihniyetinden başkası değildir.” dedi.



Bahçeli, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verip, “Bu süreçte hiç kimsenin gözünün yaşına da bakılmayacaktır.” Ifadelerini kullandı.



MHP lideri açıklamasında, Muğla'daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde, maden sahasının ağaç kesilerek genişletilmek istenmesine yönelik tepkilere de değindi.

“AKBELEN” AÇIKLAMASI



“Muğla Akbelen’de başta CHP Genel Başkanı olmak üzere, nöbetçi provokatörlerin günlerdir iç huzuru tahrip çabası gözümüzden kaçmamıştır.” diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:



“Günbegün eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen’den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevessül ve teşebbüs ettikleri açıktır.



Ortak aklın sükûtuyla beraber sinerjisini ve siyaset dengesini kaybedip yoğun iç kargaşanın tutsağı haline düşen ve hatta kongresini dahi yapmaktan aciz olan CHP yönetiminin her konuda krize oynadığı görülmektedir.



Muğla Akbelen’de FETÖ ve PKK iltisaklı kriminal tiplere eylem alanı açan, sözde çevreci örgütlere çanak tutan, yasa dışı sol gruplarla kol kola girip olay çıkarmak için fırsat kollayan CHP yönetimi, siyasi komaya girmesine neden olan yüksek tansiyonu bir kanaldan Türkiye’ye yaymanın çabasındadır.”

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Akbelen ziyaretini, “CHP Genel Başkanı’nın etrafı çevrelenmiş, aleyhine olacak şekilde çember gittikçe daralmışken Akbelen’de boy göstermesi başka bir sorumsuzluk ve şuursuzluk örneğidir.” sözleriyle yorumladı.



“YEREL SEÇİM” MESAJI



Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin mesajlar da verdi. Seçimlere ilişkin hazırlık sürecini 24 Temmuz günü başlattıklarını hatırlatan Bahçeli, bu hazırlıkların bugün itibariyla tüm ülkeye etaplar halinde yayılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.



Bahçeli, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın Ruhuna uygun hareket edeceklerini de söyledi.