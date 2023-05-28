SON DAKİKA HABERİ: Erdoğan: Şimdi milletin iradesini son ana kadar koruma vakti

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma süresinin dolmasıyla birlikte, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.

SON DAKİKA HABERİ: Erdoğan: Şimdi milletin iradesini son ana kadar koruma vakti
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genelinde oy verme işlemi sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!" ifadeleri yer aldı.

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