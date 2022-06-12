SON DAKİKA HABERİ: Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 578 personelin katılımıyla Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 11:06

SON DAKİKA HABERİ: Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, ilinde “Eren Abluka-16 şehit j.ütğm. İsmail Moray” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 578 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları’nın inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi.

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