SON DAKİKA HABERİ: Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Mehmet Ali Yılmaz’ı 30 yıldır tanıdığını söyleyen Mehmet Zekayi Alatlı, “Akşam yatıyor. Sabah ölüsünü kızı Fatma buluyor. Hakikaten babamızı kaybettik.” dedi.

Ölüm haberini aldıktan sonra Mehmet Ali Yılmaz'ın evine gelen yapımcı Erol Köse, Yılmaz'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Fıtık ve ağrı için hastaneye gitmişti, başka bir problemi yoktu. Başımız sağ olsun. Adam gibi adamdı." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM



Yılmaz'ın ölüm haberinin ardından başkanlığını yaptığı Trabzonspor, sosyal medya hesaplarında logosunu kararttı.



Yılmaz'ı anan bir paylaşım yapan bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası’nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.