SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Maltepe'de orman yangını

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Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Kadıköy, Maltepe, Pendik ve Ataşehir'den ekipler sevk edilirken yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu belirtiliyor.