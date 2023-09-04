SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Maltepe'de orman yangını

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'un Maltepe ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca havadan destek de istenirken yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Maltepe'de orman yangını
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Son dakika haberi! 

'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kadıköy, Maltepe, Pendik ve Ataşehir'den ekipler sevk edilirken yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Maltepe'de orman yangını - 1

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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