SON DAKİKA HABERİ: Kosova-Sırbistan gerilimi: Bakan Çavuşoğlu'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gelişmeler nedeniyle aradığı mevkidaşlarına, Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.08.2022 - 00:24 | Son Güncelleme : 01.08.2022 - 00:41

SON DAKİKA HABERİ: Kosova-Sırbistan gerilimi: Bakan Çavuşoğlu'dan telefon diplomasisi

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Kosova-Sırbistan sınırında gerilim

Kosova-Sırbistan sınırında gerilim

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistanlı mevkidaşı Selakoviç ve Kosovali mevkidaşı Schwarz ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, ’nin, Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini belirterek, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.

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