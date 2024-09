SON DAKİKA HABERİ: LGS puanları yeniden hesaplanacak

Son dakika haberi! MEB, LGS puanlarının yeniden hesaplanacağını duyurdu.



Yapılan açıklamada "Tüm öğrencilerin yerleştiği okullardaki hakları korundu. Üst tercihe yerleşmeye hak kazanana yeni kayıt hakkı olacak." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın 2 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde sağlıklı bir biçimde gerçekleştirildiği belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:



"Sınav sürecine ilişkin işlemler daha önceden belirlenmiş takvim doğrultusunda yürütülmüştür. 2-7 Haziran 2024 tarihleri arasında sınav sorularına ilişkin bakanlığımıza ulaşan itirazlar titizlikle incelenmiş; akademisyen, öğretmen ve ölçme değerlendirme uzmanlarının raporları doğrultusunda itirazlara gerekli cevaplar verilerek iş ve işlemler yapılmıştır. Takip eden süreçte de veliler/vasilerce Türkçe dersi A kitapçığı 1'inci soru, fen bilimleri dersi A kitapçığı 13 ve 15'inci soru ile matematik dersi A kitapçığı 20'nci soruya ilişkin iptal istemiyle dava açılmıştır. Bu esnada Bakanlığımız, yerleştirme takviminin sağlıklı yürümesi ve öğrencilerimizin bir mağduriyet yaşamaması için yerleştirme işlemlerini LGS takvimine uygun olarak yürütmüştür. 22 Temmuz 2024 tarihinde yerleştirmeler, 22-26 Temmuz ile 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri yürütülerek, yerleştirme süreci tamamlanmış ve 9 Eylül 2024 tarihinde eğitim öğretim yılı başlamıştır."

"YENİDEN DEĞERLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"



Davalara ilişkin yargılama sürecini yürüten ilgili mahkemelerin kararlarının nihai olarak 11 Eylül 2024 tarihinde bakanlığa ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Yargı kararında fen bilimleri dersi A kitapçığı 13'üncü soru için mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, 'Bu soru basit makinelerle ilgili olup 8'inci Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programında bulunmaktadır. Kapsam geçerliliği açısından sorunun sorulması uygundur' ifadesiyle sorunun öğretim programına uygun olduğu açık biçimde belirtilmiş ve sorunun bilimsel olarak hatalı olduğuna dair herhangi bir ifade veya açıklamaya yer verilmemiştir. Ancak bilirkişi kurulunun, 'Sonuç olarak sorunun evrensel fizik ilkelerine uygun olan doğru cevabının bulunabilmesi için seviye üstü kazanımlara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir' tespiti doğrultusunda mahkemece söz konusu soru için iptal kararı verilmiştir. Bu karar sonucunda sınav kılavuzunda yer alan 'Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır' hükmü gereğince fen bilimleri dersi A kitapçığı 13'üncü sorusu değerlendirme dışı bırakılarak diğer sorular üzerinden yeniden değerlendirme gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"BAŞVURULAR, 14-20 EYLÜL 2024 TARİHLERİ ARASINDA"



Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik haklarının korunduğu aktarılarak, "Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanınmıştır. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabileceklerdir. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecektir. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacaktır. Tanımlanan ek kontenjanlarla da nakil hakkı bulunan öğrencilerin yıl boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamaları böylece önlenmiştir. Yeniden yerleştirme sonucu üst tercihine yerleşen öğrenciler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebileceklerdir." denildi.

NE OLMUŞTU?



Öğrenci Ali Taha Genç'in anne ve babasının "davacı", MEB'in ise "davalı" olarak yer aldığı dava dilekçesinde, Genç'in aynı zamanda Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrencisi olduğu, eğitim hayatını başarılı bir şekilde geçirdiği, LGS sınavına uzun zamandır birçok ek destek programıyla hazırlandığı belirtilmişti.



Genç'in LGS sınavına girerek neredeyse bütün soruları doğru yanıtladığı ve sınavın ardından MEB tarafından soru ve cevaplar yayımlandıktan sonra kontrol yaptığı kaydedilen dilekçede, "Müvekkil cevapları kontrol ettiğinde Sayısal Bölüm A Kitapçığı'ndaki Fen Bilgisi 13. sorusunun cevabının C şıkkı olduğunu görmüştür. Soruyu ve cevabı tekrar kontrol ettiğinde aslında doğru cevabın A şıkkı olması gerektiği, bu sebeple cevabın yanlış olduğu anlaşılmıştır." ifadesi kullanılmıştı.



Dilekçede, Genç'in istediği liseye yerleşebilmesi için sorulan soruların tamamına yakınının doğru cevaplaması gerektiği belirtilerek," Hatalı cevabın iptal edilerek doğru şıkkın A olduğunun tespit edilmemesi halinde hak ettiği puanı alamaması ve istediği okula gidememesi sebebiyle maddi ve manevi ciddi mağduriyeti söz konusu olacaktır." denilmişti.



Söz konusu soruya ve cevabın neden A şıkkı olması gerektiğine dair ayrıntılara yer verilen dilekçede, "Bir soru ile sıralama ve yerleşilen okulların değiştiği bilinmektedir. Bu şekilde sınav sonuçlarının açıklanması halinde müvekkilin puanı ve yerleştiği okulları değişecek, bu durum hem müvekkil hem de diğer adaylar açısından ciddi mağduriyetlere sebebiyet verecektir." ifadeleri kullanılmıştı.



SORUNUN YANITI C ŞIKKI OLARAK AÇIKLANMIŞTI

MEB tarafından açıklanan cevap anahtarına göre doğru yanıtı C şıkkı olarak gösterilen ve işçi, tahta, yer, tavan ve makaralardan oluşan bir görselin yer aldığı dava konusu 13. Fen Bilimleri sorusu ise şöyleydi:



Özellikleri ve ağırlığı her yerinde aynı olan eşit bölmelendirilmiş bir tahtanın taşınması için kullanılan sistemde tavana ve tahtaya şekilde gibi bağlanan makaralara esnemeyen bir ip geçiriliyor. Bu ip, işçiler tarafından şekildeki gibi tutulduğunda tahta yatay dengede kalıyor. Bu sitemde makaraların, makaraların bağlı olduğu çubukların ve ipin ağırlıklarıyla sürtünmeler önemsenmemektedir. Bu tahta şekilde gösterilen konumdan belirli bir yüksekliği en küçük kuvvetler uygulanarak çıkarılırken yapılan işlemde tahtanın sadece başlangıçta ve son durumda yatay dengede olduğu bilindiğine göre,



I. İşçiler ipi aynı anda çekmeye başlamıştır.



II. İşçilerin işlem boyunca çektikleri ipin uzunlukları birbirine eşittir.



III. İşçilerin başlangıçta ve son durumda ipe uyguladıkları kuvvet tahtanın ağırlığından küçüktür.



Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?



A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III