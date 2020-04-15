SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinin ortadan kaldırılmasının söz konusu olmadığını duyurdu.

Bakan Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...