SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay’dan ikinci kez Can Atalay kararı

Son dakika haberi! Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararını görüştü.



“AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok.” diyen Daire, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırdı. AYM’nin söz konusu kararının juristokratik bir davranış olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay ile ilgili daha önce de “hak ihlali” kararı vermişti.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu karara uymama kararı vermiş, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Dairenin Can Atalay kararı ve Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, siyasette geniş yankı uyandırmıştı.