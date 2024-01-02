SON DAKİKA HABERİ: Yerel seçim süreci başladı | YSK Başkanı: Seçime 36 siyasi parti katılabilecek

31 Mart 2024 günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci başladı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yerel seçime 36 siyasi partinin katılabileceğini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklama yapan Başkan Yener, “31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Başkan Yener daha sonra, seçime katılabilecek partileri açıkladı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılabilecek partiler şöyle:
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluşu Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi
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