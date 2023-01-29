SON DAKİKA: İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün akşam meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 664 kişi yaralandı.



Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini 664 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 16'sının Salmas kentindeki hastaneye sevk edildiğini kaydeden Mutemediyan, 20 kişinin de yaralarının ağırlığı nedeniyle Hoy'daki hastanelere kaldırıldığını, 6 kişinin ise ameliyat edildiğini belirtti.

Yaklaşık 70 köyde hasar oluştuğunu ifade eden Mutemediyan, "Muhtemel hasarın tespiti için depremin merkez üssünden 30 kilometrelik bir yarıçapa kadar bilirkişiler gönderildi." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hoy kentindeki 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



İran Sismoloji Merkezi'ne göre ise dün yerel saatle 21.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü.



Artçı depremler nedeniyle Hoy ve Çaypare şehirlerindeki okulların tatil edildiği belirtildi.



İran Acil Durum Merkezi, daha önce yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"VAN VE ÇEVRESİNDE OLUMSUZ DURUM YOK"

Van Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremin hissedildiği kentte ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı, Jandarma, AFAD ve ilgili kurumların bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer de Türkiye'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ilgili tüm ekiplerin alanda taramalarına devam ettiğini açıkladı.



Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"Geçmiş olsun Van… Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok şükür Ülkemizde olumsuz bir durum yoktur. lgili tüm Ekiplerimiz alan taramalarına devam etmektedir."

Öte yandan, Van'da yaşayan vatandaşlar da depremin ardından sokağa çıktı.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?