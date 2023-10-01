SON DAKİKA: İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZ BİR DURUM YOK



Buca'nın yanı sıra Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?