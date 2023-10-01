SON DAKİKA: İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İzmir’in Buca ilçesinde saat 16.30’da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, deprem 6,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Buca'nın yanı sıra Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi olumsuzluk yaşanmadı.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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