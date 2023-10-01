SON DAKİKA: İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İzmir’in Buca ilçesinde saat 16.30’da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın açıklamasına göre, sarsıntı 6,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DAKİKA: İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

’in Buca ilçesinde saat 16.30’da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Dairesi verilerine göre, deprem 6,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DAKİKA: İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler - 1

İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Buca'nın yanı sıra Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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