SON DAKİKA: İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı

ADALAET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu binası önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıda yaralanan vatandaşa Allah'tan acil şifalar diledi.



Bakan Tunç, "Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır." ifadelerini kullandı.

