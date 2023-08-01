SON DAKİKA: İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı

SON DAKİKA HABERİ: İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli suç aleti tabanca ile gözaltına alındı. Şüphelinin zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SON DAKİKA: İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı
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Son dakika haberi! İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu binası önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırıya uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bina önünde zihinsel engelli Z.Ö'nün silahlı saldırısı sonucu Emine T. yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan kadın, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA: İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı - 1

SALDIRGAN YAKALANDI

Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen şüpheli Z.Ö. suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.

Kadının Alsancak'ta bulunan İsveç Fahri Konsolosluğunda sekreter olarak çalıştığı belirtildi.

Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

SON DAKİKA: İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı - 2

ADALAET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu binası önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıda yaralanan vatandaşa Allah'tan acil şifalar diledi.

Bakan Tunç, "Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır." ifadelerini kullandı.

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