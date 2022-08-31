SON DAKİKA: Kuşadası açıklarında deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.



Aydın'ın Kuşadası açıklarında 14 dakika arayla 2 deprem meydana geldi. Şu ana kadar bir olumsuzluk bilgisi yok.



AFAD verilerine göre ilk deprem saat 12.56'da yaşandı. 4,7 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,03 kilometre olarak açıklandı.

Aradan 14 dakika geçtikten sonra, saatler 13.10'u gösterdiğinde ikinci bir deprem daha oldu.

İkinci depremin büyüklüğü 5,1 olarak açıklandı. Sarsıntılar, Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.

Sarsıntının en yakın yerleşim yerine 30 kilometre mesafede meydana geldiği belirlendi. AFAD olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?