SON DAKİKA: Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.

Saat 14.41'deki sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Paniğe neden olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Doğanşehir, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olmuştu.

İlçede bulunan 12 bin yapıdan 6 bini yıkılmış veya ağır hasar almıştı.

Malatya Valiliği, kent genelinde yıkılan bina sayısını 3 bin 103, ağır hasarlı bina sayısını ise 18 bin 29 olarak açıklamıştı.