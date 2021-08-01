SON DAKİKA: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. ge Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 07.31'de ve 14,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41,22 kilometre olarak ölçüldü.

SARSINTILAR SÜRÜYOR

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 ve 3,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı saat 08.12'de ve 7,26 kilometre derinlikte, 3,7 büyüklüğündeki deprem ise 08.15'te ve 7,13 kilometre derinlikte yaşandı.



İki depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,07 ve 47,23 kilometre olarak ölçüldü.



OLUMSUZ BİR İHBARIN OLMADIĞI BİLGİSİ ALINDI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.



Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



DEPREM ANINDA NE YAPMALI?