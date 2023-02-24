SON DAKİKA: Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.19'da, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 5,3 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkezi Gürün ilçemiz olan 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır" ifadelerini kullandı.