SON DAKİKA: Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivas ve çevresinde hissedilen depremin ardından AFAD ekipleri harekete geçti. Kentte hasar olup olmadığının tespiti için kontroller sürüyor.

SON DAKİKA: Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.19'da, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 5,3 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkezi Gürün ilçemiz olan 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır" ifadelerini kullandı.

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