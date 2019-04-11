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Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekat sonucunda, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...