Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekat sonucunda, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

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