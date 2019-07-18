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Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, sürücüsü belirlenemeyen ve kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yönlendirildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor.
Çok sayıda yaralı da ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.