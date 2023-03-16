SON DAKİKA: Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Bolu'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13.55'teki depremin derinliği 8,13 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntı Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul'dan da hissedildi.

Deprem sonrası 3,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"



AFAD Başkanı Yunus Sezer depreme ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Deprem sonrasında olumsuz bir durum bulunmadığını belirten Sezer, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği'nden de bir açıklama geldi. AFAD'ın açıklamasına benzer bir şekilde olumsuz bir durum olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şuana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." denildi.

DÜZCE'DE EĞİTİME ARA

Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik." diye konuştu.



"İSTANBUL İLE ALAKASI YOK"



Prof. Dr. Okan Tüysüz de telefonla katıldığı NTV canlı yayınında depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgede daha büyük bir deprem olmasını beklemediğini söyleyen Tüysüz, "İstanbul ile hiç alakası olmayan bir deprem. Başka bir depremi tetiklemesi gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

Tüysüz şunları söyledi:

"Bu Kuzey Anadolu Fayı'nın ana kolu değil. Ona paralel kuzeyde küçük kol üzerinde meydana gelen bir deprem. Çok hissedildiğine göre sığ bir deprem. Hemen arkasından gelişen bir tane daha deprem oldu. 1,9 ve 1,8. Panik oluşturabilecek bir deprem değil. Orada büyük deprem oluşturabilecek bir fay yok. Küçük kırıklar var. Bolu Elmalı civarında daha önce kırılmamış bir fay var. Önce burada olduğunu düşündüm ama değil. Bu daha kuzeyde."