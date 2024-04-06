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Son sahur ne zaman yapılacak? Bu Ramazan son iftar hangi gün?

Ramazan ayının son günleri idrak ediliyor. İftar ve sahur saatleri ve son tarihleri de vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak bu yıl sahura ne zaman kalkılacağı ve iftar açılacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgileri araştırıyor. Peki, son sahur ne zaman yapılacak? Bu Ramazan son iftar hangi gün?

Son sahur ne zaman yapılacak? Bu Ramazan son iftar hangi gün?

Son sahur ve iftar tarhi Ramazan Bayramına kısa süre kala oruç ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanın gündeminde yer alıyor. Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi Ramazan ayı bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine yakın zaman sonra bitecek. İşte, 2024 Ramazan biti tarihi...

SON SAHUR NE ZAMAN?

Bu yıl son sahuru 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece yapılacak.

SON İFTAR HANGİ GÜN?

Ramazan ayının son orucu bu yıl, 9 Nisan Salı akşamı açılacak iftarın ardından tamamlanacak.

Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek 'na erişilecek.

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